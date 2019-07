Calciomercato Juventus | De Ligt non convocato dall' Ajax per possibile trasferimento

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Era nell'aria da giorni, ora è proprio l'a far uscire allo scoperto la trattativa in corso per il suo gioiellino olandese. Come annunciato, infatti, dai lancieri di Amsterdam in una nota diffusa alla stampa, Matthijs de"non viaggia con il gruppo in attesa di un". Una notizia che appare come un' indiscutibile svolta nella lunga trattativa diimpostataper uno degli artefici dell'indimenticabile cavalcata Champions del club olandese, terminata in una semifinale storica, ed allo stesso tempo drammatica a favore del Tottenham nei secondi finali....

FabrizioRomano : Ci siamo! Matthijs de Ligt alla Juventus, siamo ai dettagli finali sui contratti per gli ultimi cavilli poi sarà tu… - DiMarzio : ??#Juventus, inoltrata la nuova offerta per #DeLigt E il giocatore non parte in ritiro con l'#Ajax: le ultime ?? - DiMarzio : #DeLigt e la #Juventus sono vicinissimi ?? Il punto sulla trattativa ?? -