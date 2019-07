Un clamoroso errore di persona Scarcerato eritreo | non è lui il Generale

DIRETTA/ Marocco Benin - risultato finale 2-5 dcr - : Ziyech e quel clamoroso errore! : Diuretta Marocco Benin Coppa d'Africa 2019 streaming video DAZN: cronaca live della partita che si gioca a Il Cairo e vale come ottavo di finale.

Formula 1 – Errore clamoroso della Ferrari in Austria : il pit stop di Vettel è lentissimo - le gomme non arrivano [VIDEO] : Errore clamoroso per la Ferrari nel corso del 23° giro del Gp d’Austria: il pit stop di Vettel è troppo lento, le gomme arrivano in colpevole ritardo Partito in 9ª posizione e costretto ad una super rimonta, il Gp d’Austria per Vettel continua a riservare brutte notizie. Nel corso del 23° giro, la Ferrari commette un clamoroso Errore che rischia di pregiudicare la gara del pilota tedesco. Chiamato ai box per un pit stop, i ...

Rally Sardegna 2019 : Dani Sordo approfitta del clamoroso errore di Tanak e vince in extremis una gara folle! : Il Rally di Sardegna passerà alla storia come uno dei più incredibili e spettacolari degli ultimi anni. L’edizione 2019, infatti, ha riservato colpi di scena a non finire, come il clamoroso epilogo del Power Stage finale, con il leader della classifica generale, l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) che ha sbagliato in una curva ed è finito fuori dalla sede stradale, perdendo tempo prezioso e lasciando il successo finale allo spagnolo ...

Arezzo-Pisa - clamoroso errore nella vendita dei biglietti : deve intervenire il sindaco : biglietti del settore della stadio riservato ai tifosi di casa venduti per sbaglio ai supporter ospiti. E’ quanto accaduto per la gara Arezzo-Pisa, semifinale d’andata dei playoff di Serie C per salire di categoria. Un clamoroso disguido che ha costretto ad intervenire d’urgenza il sindaco, visto che la gara è in programma il 29 maggio. Alessandro Ghinelli, il primo cittadino, ha firmato un’ordinanza con cui sposta ...

Formula 1 - Binotto ammette il clamoroso errore della Ferrari : “vi spiego cosa abbiamo combinato” : Il team principal della Ferrari è apparso davanti ai media per spiegare i motivi che hanno portato agli errori commessi oggi dal Cavallino in qualifica a Monaco Una giornata da dimenticare per la Ferrari, errori su errori hanno infatti caratterizzato le qualifiche del Gp di Monaco del Cavallino, riuscito a strappare solo un quarto posto con Vettel. Photo4/LaPresse Per via di alcuni calcoli errati fatti al box, Leclerc partirà sedicesimo ...

F1 - GP Monaco 2019 : clamoroso a Monte Carlo. Vettel elimina Leclerc nel Q1 per un errore strategico della Ferrari : clamoroso inizio di qualifica a Monte Carlo nel GP di Monaco 2019. Charles Leclerc è stato infatti eliminato nella prima fase della qualifica dopo una folle strategia dai box del Cavallino che hanno ritenuto il suo primo tentativo sufficiente per qualificarsi al Q2. Sebastian Vettel ha avuto dei problemi col primo set di gomme, è tornato ai box e si è salvato con l’ultimo tentativo a disposizione, estromettendo nell’incredulità ...

Formula 1 - clamoroso errore della Ferrari a Montecarlo : Leclerc eliminato in Q1 : Pessimo errore della Ferrari a Montecarlo, gli ingegneri tengono ai box Leclerc che viene eliminato già in Q1: il monegasco partirà sedicesimo Cominciano malissimo le qualifiche per la Ferrari, la scuderia di Maranello infatti perde una delle proprie monoposto già al termine della Q1 a causa di un errore clamoroso di strategia. Charles Leclerc infatti partirà sedicesima, eliminato per poco meno di cinque centesimi a causa di una tremenda ...