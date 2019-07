Questa potrebbe essere l' ultima diretta | Rackete ha denunciato Salvini

Metal Wolf Chaos XD : lo sparatutto in terza persona a base di mech potrebbe arrivare Questa settimana : Devolver Digital potrebbe aver svelato la data di uscita di Metal Wolf Chaos XD, riporta VG247.com.Per chi non lo sapesse, Devolver Digital sta portando Metal Wolf Chaos in occidente. Il gioco è stato annunciato all'E3 2018, ma quest'anno ha saltato l'edizione del 2019.In questo periodo il gioco avrà certamente subito cambiamenti, il remaster è stato posticipato al 2019 dopo una data di uscita che puntava a un vago 2018.Leggi altro...

Questa molecola potrebbe aiutare a salvare dall’avvelenamento da uranio : (foto: Getty Images) Avvelenamento da uranio. Un evento raro ma che può accadere e avere conseguenze molto pesanti per la salute pubblica. Basti ricordare cosa è accaduto in India nel 2009, quando a segnalare che qualcosa non andava fu un’impennata di aborti, malformazioni e tumori soprattutto tra i bambini. E ad aggiungere guaio al guaio è che non ci sono soluzioni molto efficaci. Ora però un team dell’università di Soochow in Cina ...

Per il CorMez l’affare Manolas potrebbe chiudersi in Questa settimana : Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il trasferimento di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli potrebbe chiudersi entro questa settimana. E’ quanto affermato anche da Sky. La chiave per arrivare al greco è Diawara. Sulla valutazione del guineano non c’è accordo. Amadou si è messo in mostra nell’esordio in Coppa d’Africa in Guinea-Madagascar con un assist. De Laurentiis potrebbe cogliere l’occasione per ribadire le ...

Un giorno tutto si collegherà a Internet - Questa biobatteria monouso potrebbe aiutare : In futuro ci potrebbero essere piccoli dispositivi usa e getta, fatti anche di carta o plastica, in grado di connettersi a Internet per brevi periodi, fornendo informazioni rapide su tutto, dall’assistenza sanitaria ai prodotti di consumo. A renderlo possibile potrebbe essere una biobatteria microscopica che alimenta sensori monouso. Ci stanno lavorando i ricercatori della Binghamton University State University of New York per ...