Portiere di 17 para un rigore col petto e muore | in campo non c’era l’ambulanza

Tragedia in campo : Portiere para rigore con il petto e muore stroncato da un infarto : Pina Francone Il dramma durante una partita di calcio: a perdere la vita un giovane di appena 17 anni, morto per un arresto cardiaco Ha parato il rigore con il petto e subito dopo è morto, stroncato da un infarto. L'ennesima Tragedia su un campo di calcio arriva dall'Argentina, dove un portiere di 17 anni ha perso così drammaticamente la vita. Nei pressi del terreno di gioco non vi era alcuna ambulanza e quando i soccorsi sono ...

Argentina - Portiere 17enne para un rigore col petto e muore : Stava festeggiando dopo aver parato un rigore con il petto, quando si è sentito male ed è morto. Ramón Ismael Coronel, soprannominato "Piki" dagli amici, aveva solo 17 anni. A raccontare la drammatica vicenda, avvenuta martedì 9 luglio a Colonia San Manuel, è il quotidiano locale Reconquista Hoy. Secondo quanto ricostruito, durante una partita tra le squadre giovanili di una delle leghe regionali di Buenos Aires, Ramón è crollato a terra ...

Argentina - Portiere 17enne para un rigore col petto e muore : al campo non c'era l'ambulanza : Ha parato l'ultimo rigore della sua vita. Un rigore che ha provocato la sua morte sul campo. Un giovane portiere di 17 anni è crollato in terra dopo aver intercettato con il petto il tiro...

Portiere 17enne para un rigore col petto e muore : al campo non c'era l'ambulanza : Ha parato l'ultimo rigore della sua vita. Un rigore che ha provocato la sua morte sul campo. Un giovane Portiere di 17 anni è crollato in terra dopo aver intercettato con il petto il tiro...

Sydney Schneider - chi è il Portiere della Giamaica?/ Video : para il rigore - ma... : Si sta giocando in questi minuti Giamaica-Italia, Coppa del Mondo femminile: grande protagonista Sydney Schneider, ecco chi è il portiere 20enne.