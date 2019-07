M5s | cade il tabù del doppio mandato

SEA WATCH/ Le mosse di Pd e M5s per far cadere il governo : La Sea WATCH è davanti al porto di Lampedusa. La Guardia di finanza è salita a bordo e Salvini ha negato lo sbarco. Ecco chi lavora per fa cadere il governo

Cade il veto M5s sui Benetton dentro Alitalia : Quando è sera, qualche minuto dopo le 20, Luigi Di Maio entra a palazzo Chigi per il doppio vertice di governo su Autonomie e Autostrade. Porta con sé la rabbia e lo sfogo contro “il partito del cemento” che ha costretto il Movimento 5 stelle a prendere atto di un doppio sì che invece dovevano essere un doppio no, quello delle Olimpiadi e dell’avvio dei bandi per i lavori del tratto italiano della Tav. ...

M5s - Formigli svela il possibile piano di Di Battista : far cadere il governo e Di Maio : L'attuale governo italiano, com'è noto, si basa su una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle. Seppur con gerarchie praticamente ribaltate dalle rispettive percentuali ottenute alle ultime europee che hanno rovesciato i valori espressi dalle precedenti politiche, l'esecutivo è espressione di oltre il 50% dell'elettorato. Questo, però, non autorizza a credere che riuscirà a reggere necessariamente per tutta la legislatura. Da tempo ...

M5s - Di Battista : "Se il governo cade - mi candiderei" | "Deroga alla regola dei due mandati" : L'esponente del Movimento assicura di non essere in conflitto con il vicepremier Luigi Di Maio e chiede di "non considerare questa legislatura" se il governo dovesse cadere entro il 15 luglio

Di Battista : "Se cade il Governo chiederò la deroga alla regola M5s dei 2 mandati" : Se mi lasci non vale. Alessandro Di Battista è convinto che Matteo Salvini vorrà presto far cadere il Governo e prepara la strategia del giorno dopo. Lo fa annunciando la volontà di ricandidarsi, ma anche di portare con sé tutta la squadra M5S. “Se il Governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa legislatura” nel computo del limite dei due mandati previsto dalle regole ...

Travaglio intervista Di Battista : “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo - M5s mantenga i nervi saldi” : “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ...

Sblocca cantieri - Siri : “M5s perchè deve dire no? Stop a codice degli appalti non è misura per far cadere il governo” : L’emendamento allo “Sblocca cantieri” approntato dalla Lega (non concordato con il Movimento 5 Stelle) prevede lo Stop per due anni al ‘codice degli appalti‘ una norma che sta creando scompiglio all’interno del governo. “Non stiamo cercando l’incidente per far cadere il governo e far ricadere la colpa sul m5s. Salvini e tutti noi siamo concentrati perché questo governo vada avanti, se fa le ...

Meglio i diktat leghisti delle urne Ecco cosa accade nel M5s. Inside : Atteggiamento 'low profile'. E' il messaggio che arriva dai 5 Stelle all'indomani della votazione online sulla piattaforma Rousseau che ha confermato con l'80% Luigi Di Maio capo politico. Poca voglia di parlare da parte dei big pentastellati che sul tema chiave della flat tax, rilanciata... Segui su affaritaliani.it

M5s - la battuta di Cancelleri nel giorno del suo compleanno : “L’anno scorso nasceva il governo - un anno dopo cade” : Alla riunione degli eletti M5s regionali, dopo la Lombardi, arriva anche Giancarlo Cancelleri accolto dagli auguri dei colleghi pentastellati nel giorno del suo compleanno: “L’anno scorso facevo il compleanno e nasceva il governo e un anno dopo cade” dice loro ridendo. “Era una battuta – poi precisa Cancelleri – questo non cadrà perché ha una grande popolarità tra le persone”. Per Cancelleri il ...

Renzi : “Se il governo cade i parlamentari M5s chiedono il reddito di cittadinanza - non sanno che fare nella vita” : “Se il governo dovesse cadere, una parte segnificativa del gruppo parlamentare del M5s chiederebbe il reddito di cittadinanza all’Inps. Perché molti di loro non sanno che fare nella vita”. A dirlo, a Palazzo Giustiniani, il senatore del Pd, Matteo Renzi, che in diretta Facebook ha analizzato il risultato di Europee ed elezioni amministrative. l’ex presidente del Consiglio ha anche ribadito la propria profezia: “Tra ...

Pier Luigi Bersani : “No a voto subito se cade il governo - la sinistra dialoghi con il M5s” : Pier Luigi Bersani, a differenza del segretario del Pd Nicola Zingaretti, non è favorevole ad elezioni anticipate, nel caso cadesse il governo: "Rischiano di ingessare ancora di più la situazione, prima di votare serve un chiarimento nel M5s, si deve mettere in moto almeno un'ipotesi di alternativa".Continua a leggere