Lotta libera | Ranking Series Istanbul 2019 | Givi Davidovi trionfa in Turchia! L’azzurro

(Di venerdì 12 luglio 2019) Splendide notizie per laitaliana, che sta prendendo parte con tre azzurri alledi, manifestazione che mette in palio punti importanti per la classifica in ottica Mondiali, prima rassegna che assegnerà ben 108 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020:nei -57 kg! L’azzurro nella finale odierna batte il turco Baris Kaya per superiorità (16-5 lo score al momento dell’interruzione) econ pieno merito al termine di un percorso in crescendo. Dopo la rimonta di ieri in semifinale oggi l’azzurro parte male e si ritrova sotto nel punteggio anche 0-6, prima di un challenge, richiesto dal tecnico italiano, che viene accolto, portando così lo score sul 2-5. Dopo l’intervallodomina il confronto e dopo svariati rotolamenti sale fino al 16-5 che decreta la fine dell’incontro prima del limite. Ieri ...

