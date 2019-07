LIVE Djokovic-Bautista Agut | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-2 4-6 6-3 4-1 | il serbo scappa

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Esce la risposta di rovescio di, che però servirà per il match (e per la finale) al cambio di campo 40-0 Ace di, è il quinto 30-0 Spinge da fondo15-0 Prima esterna vincente di5-1 Cerca il contropiede di dritto, ma esce in corridoio. Lo spagnolo serve per restare nel match. 40-0 Prima vincente di30-0 Bella volée di15-0 Sbaglia con il dritto4-1 BREAK: allunga ancora il, con un altro piccolo aiuto del nastro e un dritto vicino all’incrocio delle righe 30-40 PALLA BREAK: sbaglia il drop, l’occasione per ilha il sapore di un quasi match point 30-30 Doppio fallo di30-15 Sbaglia la risposta15-15 Stavolta èa spingere di dritto e costringere ...

