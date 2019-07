In Texas una donna ha vissuto per tre anni con il cadavere della madre a letto

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Unatexana di 47è stata arrestata dopo che il corpo decompostoè stato ritrovato in camera, riporta la BBC. La, che abita insieme alla figlia, avrebbeper quasi trecon ilpropria, di 71. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’anziana sarebbe morta nel 2016 a causa di una caduta non fatale che non essendo stata curata, ha portato alla sua morte nel giro di pochi giorni. La figlia e la nipote, che all’epoca dei fatti aveva meno di 15, dormivano in una stanza mentre il corpo oramai decomposto era steso nell’altra stanza. Data la giovane etàfiglia, l’imputata rischia fino a 20di prigione e una multa di 10,000 dollari per danno nei confronti di minore. La ragazzina è stata affidata ai parenti ed è assistita dai servizi ...

SirDistruggere : Questa mentecatta a causa di questo video rischia ben 20 anni di carcere in Texas e una multa da 10.000 dollari. - Barcellonameteo : Tempesta tropicale Berry, uragano potenziale, previsto meteo estremo su Texas e Lousiana: CRONACHE METEO: una tempe… - laurafranza1 : eccesso di pudore La American Airlines si è scusata con una dottoressa del Texas cui era stato ordinato da un ass… -