(Di venerdì 12 luglio 2019) Il dramma in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo, all'altro hanno amputato le gambe. L'investitore è Rosario Greco, ha ammesso di aver bevuto birra e fatto usa di cocaina. Il padre di Alessio: "Duee lo buttano fuori. Mio figlio non torna più, io non riesco a tornare a casa”.