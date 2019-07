Yokohama primo equipaggiamento su nuova Mazda3

motorinolimits

(Di giovedì 11 luglio 2019)Rubber ha annunciato la fornitura del pneumatico BluEarth-GT AE51 comeoriginale (OE) sulla, lanciata in tutto il mondo lo scorso maggio. Laviene equipaggiata direttamente in fabbrica con pneumatici 205/60R16 92V. Il disegnoBluEarth-GT AE51 viene montato sui veicolivenduti in tutti i mercati ad eccezione del … L'articolosusembra essere ilsu MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

