Wimbledon – Halep strepitosa! È la prima finalista di Wimbledon | Svitolina travolta in

30-40 Halep non va a rete e alla fine sbaglia il dritto. Grande difesa di Svitolina. Ancora un match point. 15-40 Ci sono due match point per Simona Halep. 15-30 Svitolina si offre al passante in corsa di Halep. 15-15 Rovescio in rete per Halep. 0-15 Solito schema di Halep. Muove Svitolina e poi la punisce con la smorzata. 3-5 Ace di Halep ed ora Svitolina serve per restare nel match. 40-15

14.00: Entrano ora sul Centrale Halep e Svitolina. Grande accoglienza per le due giocatrici. 13.52: Sono sette i precedenti tra le due giocatrici. Svitolina conduce per 4-3, ma nell'ultimo scontro a Doha ha vinto Halep in tre set. 13.47: Elina Svitolina ha superato nei quarti di finale la ceca Karolina Muchova, grande sorpresa dei The Championships. Una partita difficile per

Wimbledon 2019 - semifinali femminili : sfida proibitiva a Serena Williams per Strycova - possibile grande lotta tra Svitolina e Halep : La decima giornata del torneo di Wimbledon 2019 è dedicata, per quanto riguarda i singolari, alla disputa delle due semifinali di quello femminile, entrambe sul Campo Centrale di Church Road, a partire dalle 14 ora italiana. Nel primo match si affronteranno l'ucraina Elina Svitolina e la romena Simona Halep. Svitolina è numero 8 del ranking WTA, un gradino sotto Halep, e prima di questo torneo era arrivata nei quarti di finale di uno Slam

Svitolina-Halep - Wimbledon 2019 : orario d'inizio della semifinale e come vederla in tv e streaming : Nella prima semifinale del singolare femminile di Wimbledon 2019 si affronteranno l'ucraina Elina Svitolina e la romena Simona Halep. Svitolina è numero 8 del ranking WTA, un gradino sotto Halep, e prima di questo torneo era arrivata nei quarti di finale di uno Slam quattro volte, due agli Australian Open e due al Roland Garros, senza mai riuscire a superarli, mentre sui prati londinesi non era mai andata oltre gli ottavi di finale del 2017,

Wimbledon 2019 - semifinali femminile Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : orari e programma di oggi. Palinsesto tv e streaming : Tempo di semifinali femminili quest'oggi a Wimbledon: il Centre Court accoglie le quattro giocatrici capaci di restare nel tabellone del terzo Slam dell'anno dopo i primi cinque incontri. Apriranno il programma la rumena Simona Halep e l'ucraina Elina Svitolina: le due si sono affrontate per sette volte sul circuito WTA, e nessuna sul duro. Due di questi precedenti si sono svolti a Roma, nelle finali consecutive vinte da

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Le due semifinali sono Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : 18.31 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 18.28 A 33 anni Barbora Strycova conquista la sua prima semifinale in uno Slam! Battuta Johanna Konta 7-6 6-1! Ora se la vedrà con Serena Williams! 18.24 Konta perde il servizio essendosi trovata in vantaggio per 40-0, 5-1 Strycova che va a servire per il match. 18.16 Con un nastro beffardo

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena vince al terzo con Riske - Halep elimina Zhang. In campo Svitolina-Muchova : 16.13 Nel match tra Elina Svitolina (Ucraina) e Karolina Muchova sarà la boema ad iniziare al servizio. 16.11 MATCH Serena!!! Tiene a 15 Williams che vola in semifinale! Serena Willims (USA) batte Alison Riske (USA) 6-4 4-6 6-3. 16.07 BREAK Serena!!! Questo potrebbe essere il game decisivo: Serena spreca tre break point poi Riske ha la palla del 4-4 ma non chiude e così alla quarta occasione

Wimbledon 2019 : Simona Halep rischia per un set - poi batte Shuai Zhang e va in semifinale : A cinque anni di distanza dalla prima volta, Simona Halep torna in semifinale a Wimbledon. La rumena sconfigge con il punteggio di 7-6(4) 6-1 la cinese Shuai Zhang, capace per un set di creare seri problemi all'ex numero 1 del mondo. Halep aspetta la vincente del match tra l'ucraina Elina Svitolina e la ceca Karolina Muchova, previsto a seguire sul Court 1: in un caso si tratterebbe del settimo confronto (e di un duello diretto per

Wimbledon – Simona Halep è la prima semifinalista : Zhang mette in difficoltà la rumena - ma poi si arrende in due set : Favolosa rimonta di Simona Halep: la rumena elimina Zhang in due set e vola in semifinale a Wimbledon E' Simona Halep la prima semifinalista di Wimbledon: la tennista rumena, che ieri ha eliminato la giovane promettente Coco Gauff, ha eliminato oggi la sua avversaria Zhang in due set. Un successo in rimonta per Simona Halep, che ad inizio match ha ceduto al gioco della rivale cinese. La numero 7 del ranking WTA è però riuscita a