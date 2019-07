Su Reddit compare un post sulle funzioni segrete di PS4 | scoppia il delirio

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sul popolare, un utente ha pubblicato unin cui ha manifestato il suo stupore nello scoprire la possibilità di leggere la descrizione dei trofei nascosti semplicemente premendo il tasto quadrato. Inutile dire che ilha ricevuto migliaia di voti e commenti, diventando il nuovo fenomeno della rete, infatti molti utenti hanno cominciato a condividere le proprie esperienze, senza contare chi non era a conoscenza di questa utile funzione. Tramite i commenti delè emerso che selezionando un trofeo è possibile premere il tasto Options per raggiungere al volo una pagina internet in cui troverete il modo di sbloccarlo.E' anche emerso che la barra luminosa del controller PS4 lampeggia con meno frequenza all'avvicinarsi della fine del processo di ricarica della batteria. Se siete curiosi eccovi parte deloriginale:Leggi altro...

