Nestlé apre in Italia il centro globale del digitale E assume 150 persone

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il logo di(foto Michele Limina/Bloomberg via Getty Images)si veste di tecnologia e offre lavoro. Sono 150 le assunzioni previste entro il 2020 per strutturare il nuovo, i Global It Hub. Da Milano partirà la rivoluzioneche interesserà l’intero gruppo. Le selezioni sono già aperte e in piattaforma sono state caricate le prime 75 posizioni vacanti, individuabili dalla dicitura Global It Hub Milan. Tra i ruoli disponibili ci sono cyber and digital security specialist, discovery and insight, business analyst – productivity, senior solution architect. Chi sarà il candidato adeguato? Wired lo ha domandato a Filippo Catalano, responsabile informatica del gruppo. Filippo Catalano Quali le caratteristiche del candidato perfetto? “si rivolge a profili senior, a neolaureati con poca esperienza ma con education profilata e a diplomati ...

