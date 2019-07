L’ecotassa francese sui biglietti aerei è insufficiente E alternative valide c’erano

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Lo scorso martedì la ministra per il Trasporto, Elisabeth Borne, ha annunciato che il governo applicherà una ecotassa suiper tutti i voli in partenza dalla Francia, tranne le coincidenze e quelli per la Corsica e i territori francesi d’Oltremare. Questa misura, che verrà inserita nella finanziaria del 2020, sarà applicata a tutte le compagnie aree; l’ammontare sarà tra gli 1,50€ e i 3€ per i voli nazionali ed europei, e tra i 9€ e i 18€ per quegli extraeuropei. Ricordate tutti, immagino, la proposta del rialzo delle tasse sulla benzina che ha provocato le rivolte dei gilets jaunes in Francia (proposta poi congelata dall’esecutivo). All’epoca si parlò di tassare piuttosto l’aviazione, settore che in sé costituisce il settimo (settimo!) paese per quantità di emissioni climalteranti. Questo settore è anche in rapida crescita, se guardiamo il numero di passeggeri e ...

