La principessa delle scene che si sentiva una contadina

(Di giovedì 11 luglio 2019) Cinzia Romani Di umili origini, sedusse Hollywood e i maggiori registi Dal «no» a Chaplin alla storia d'amore con Strehler L'ultima diva. La signora. L'iconica star che aveva imparato dai contadini lombardi di Agnadello, suoi parenti, ad annodare il foulard in testa, non per proteggersi dalla cotta agricola, come facevano loro, ma per spandere charme intorno a sé, con un marchio di fabbrica tutto suo. Valentina Cortese, dama d'ogni palcoscenico culturale e mondano, se n'è andata ieri a Milano, all'età di 96 anni. Nata a Stresa e capace d'incarnare un gran numero di personaggi, assai diversi fra loro, fondeva la sua tumultuosa vita privata con quella professionale. Come le dive di gran temperamento, Valentina ebbe molti amori e molti onori: non a caso il regista François Truffaut, che la volle per Effetto notte, premiato con l'Oscar nel 1974, commentò: «È facile ...

