Carola va stuprata e uccisa Bufera sulla chat Finanzieri Gdf denuncia | non

(Di giovedì 11 luglio 2019) Redazione «Ho depositato una interrogazione al Mef. Il ministero sa di questa cosa? Intende prendere provvedimenti?». Giuditta Pini, parlamentare Pd, annuncia un'interrogazione al ministro Giovanni Tria dopo le rivelazioni del sito The Vision nel quale si riferisce di minacce di morte e torture contro i migranti in unadella Guardia di finanza. «In un gruppo Facebook chiuso per agenti della GdF - scrive The Vision - abbiamo trovatoche parlano di uccidere e di violenze sessuali nei confronti di, di sparare ai parlamentari del Pd, di bombe contro le Ong, di torture contro gli immigrati e di golpe». Sul caso sono intervenuti diversi esponenti dem. Scrive Matteo Orfini su Twitter: «C'è qualcuno al governo che intende intervenire e prendere provvedimenti? O devo pensare che siano tutti felici di questo clima?». E poi l'ex-ministro Roberta Pinotti: «Se la ...

