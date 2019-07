Calciomercato Inter | Barella è arrivato a Milano

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019)è appena. Questa la notizia che conferma l’acquisto del centrocampista da parte dell’. Domani le visite mediche e la successiva ufficialità. Accordo tra Cagliari e i nerazzurri per 45 milioni di euro più bonus, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore, come confermato a Sky, ha anche ‘rifiutato’ un supplemento di vacanza, a lui dovuto visto che è stato impegnato agli Europei Under 21. Ha preferito iniziare il ritiro sin da subito e anzi a Cagliari si stava già allenando, segno di come abbia voglia e fame. Sul fronte Lukaku, oggi ‘missione’ a Manchester per Ausilio, che ai microfoni di Sky ha però glissato parlando di semplici e normali contatti tra due squadre come l’e lo United.L'articoloCalcioWeb.

DiMarzio : Confermato per oggi il viaggio @Inter per #Lukaku: #Ausilio partito per l’Inghilterra dove incontrerà il @ManUtd,… - DiMarzio : #Barella all’@Inter, operazione chiusa, presto le visite mediche @SkySport #calciomercato - FabrizioRomano : #Inter incontro interlocutorio con il Man United per Romelu Lukaku. L’Inter ha presentato le proprie modalità e ha… -