Autonomia | Stefani | ‘M5S ne nega principio base’

Autonomia : Stefani - ‘spero in ripensamento M5S’ : Roma, 11 lug., (AdnKronos) – “In questo momento c’è una sospensione” del vertice sulle autonomie, un altro appuntamento “non è stato ancora fissato. Spero in un rivisitamento e ripensamento delle posizioni” del M5S. E’ l’auspicio della ministra agli Affari regionali Erika Stefani . A chi, tra i cronisti, domanda se a questo punto la partita non si rinvii a settembre, “di autonomie se ne ...

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – "Questa mattina il vertice purtroppo non ha avuto esito positivo", ma l'Autonomia differenziata "è nel contratto di governo, se qualcuno ha cambiato idea lo si dica e non si vada ulteriormente avanti". Così la ministra agli Affari regionali, Erika Stefani, subito dopo il vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie.