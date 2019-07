Angela Merkel ha tremato ancora | Sono in cura | dovrò conviverci

Dopo i tre tremori - Angela Merkel ascolta l'Inno seduta : Dopo i tre tremori cambia il protocollo. Angela Merkel e la premier danese Mette Frederiksen hanno ascoltato l’esecuzione degli Inni nazionali nella Cancelleria tedesca sedute su due sedie posizionate in un podio davanti ai reparti schierati. Fase per la quale ogni cerimoniale prescrive che, invece, si debba stare rigorosamente in piedi mentre i militari assumono la posizione di attentiCambiamento dovuto visto che la cancelliera tedesca in ...

I tremori di Angela Merkel hanno “5 possibili cause” : Disidratazione favorita dal gran caldo, chiamata in causa la prima volta, ma anche l’effetto collaterale di alcune terapie, oppure sintomi di patologie neurologiche come epilessia o Parkinson, o ancora una forte componente psicosomatica. Ad analizzare per l’AdnKronos Salute il nuovo episodio di tremore, il terzo per la cancelliera tedesca Angela Merkel, è Massimo Di Giannantonio, presidente eletto della Società italiana di ...

Angela Merkel - nuovo tremore per la cancelliera tedesca : “Sto bene - perfettamente in grado di svolgere incarico” : “Sto bene, non c’è nessun bisogno di preoccuparsi”. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo che, per la terza volta in meno di un mese, è stata presa da un misterioso tremore, questa volta mentre si trovava insieme con il premier finlandese Antti Rinne. “Sono in una fase di elaborazione del fenomeno, ma ci sono stati progressi. Devo conviverci un po’, ma sto bene e non c’è da preoccuparsi”, ...

Nuovo tremore per Angela Merkel [VIDEO] : Nuovo episodio di tremore, il terzo, per Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha cominciato visibilmente a tremare in occasione della cerimonia con gli onori militari a Berlino per il premier finlandese Antti Rinne, Nuovo presidente di turno della Ue. Il primo episodio risale al 18 giugno: la cancelliera riceveva il Nuovo presidente ucraino Wolodymyr Zelensky a Berlino e il tremore l’aveva colta durante la cerimonia degli inni nazionali. ...

Angela Merkel - la diagnosi di Melania Rizzoli : quale malattia si nasconde dietro quei tremori : L'impassibilità con cui lo avverte arrivare, subendolo senza smorfie del viso, mentre cerca di controllarlo impotente, fa intuire che la paziente Angela Merkel conosca perfettamente l'origine, la causa e la diagnosi del suo tremore corporeo, un fremito interno squassante che la colpisce improvvisame