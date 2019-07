Total | cede asset nel mar del Nord a Petrogas per 635 mln dlr

F1 - analisi qualifiche GP Monaco 2019 : Ferrari - confusione Totale! Leclerc fuori in Q1 - solito dominio Mercedes : Le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula Uno 2019 sono andate come tutti si aspettavano: Mercedes imprendibili e impegnate in una sfida interna per la pole position. Previsione assolutamente azzeccata (non che ci volesse una sfera di cristallo) con Lewis Hamilton che ha superato proprio sotto la bandiera a scacchi il tempo di Valtteri Bottas. Alle loro spalle tutto portava verso una sfida Ferrari – Red Bull, con le Rosse che ...