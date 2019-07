Savoini | l' ombra di Salvini nei rapporti con Putin

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ex portavoce di Matteodopo la presa di Via Bellerio, leghista da sempre. Soprattutto, l’uomo vicino al segretario della Lega che gode di un filo diretto con Mosca. Nella folla che circondava il tavolo della cena di Stato a Villa Madama offerta dal premier Giuseppe Conte al presidente russo Vladimirsolo una settimana fa c’era anche lui: Gianluca. Iscritto al Carroccio dal 1991, dal 2014 è presidente dell’Associazione Culturale Lombardia-Russia. Un incarico che gli consente di accedere al Palazzo e di partecipare a incontri istituzionali del massimo livello. Non solo alla cena a Villa Madama:era anche presente al Foro di dialogo Italia - Russia che si è tenuto il 4 luglio alla Farnesina, dove sono intervenuti sia Conte che. Con forti entrature a Mosca e nel partito di Vladimir, Russia Unita, è stato ...

