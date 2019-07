Niente acqua | andate via | la parrocchia di Restena caccia i turisti assetati

Chiara Nasti - la sconcertante confessione sul suo segreto di bellezza : Niente acqua da 2 anni - cosa beve : È una delle più belle e "seguite" di Instagram, Chiara Nasti. E alle sue fan la influencer napoletana ha voluto svelare i suoi segreti di bellezza. Uno, in particolare, ha lasciato mezzo popolo del web sconcertato. "La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano, io ho puntato sul mangiare

Caldo - "tenere i climatizzatori a 30° Bere solo acqua - Niente Coca cola" : Le cause del Caldo africano. Le possibili conseguenze nel mondo e in Italia. I consigli per affrontare al meglio la calura e le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Intervista al meteorologo Paolo Sottocorona Segui su affaritaliani.it

Caldo - "tenere i climatizzatori a 30° Bere solo acqua - Niente Coca cola" : Le cause del Caldo africano. Le possibili conseguenze nel mondo e in Italia. I consigli per affrontare al meglio la calura e le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Intervista al meteorologo Paolo Sottocorona Segui su affaritaliani.it