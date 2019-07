Maltempo | temporali da Nord a Sud | allerta in 14 regioni

Maltempo - violenti temporali in Lombardia : nubifragi e grandine tra Bergamo e Monza [VIDEO] : violenti temporali si stanno abbattendo in Lombardia in questa nuova ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da Nord a Sud con grandine, nubifragi, forte vento e tornado. temporali di forte intensità si stanno verificando tra Monza e Bergamo, scaricando grandi quantità di pioggia, grandinate e provocando un clamoroso calo delle temperature fino a +17°C in pieno giorno. Segnaliamo 71mm ad Almè, 68mm a Garlate, 61mm a Presolana M. Pora, 57mm ...

Maltempo : grandine a Rimini - temporali e forti raffiche di vento in tutto il Centro-Nord : Il Maltempo è arrivato sull'Italia centro-settentrionale, così come annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni: a Rimini è in corso una mega grandinata, con chicchi caduti a macchia di leopardo sulla provincia e grandi come sassi. A Ravenna si è registrata una tromba marina ma è allerta anche nel resto del Nord: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Maltempo - “esplodono” violenti temporali dall’Emilia Romagna alla Puglia : “mai visto un cielo così” [FOTO LIVE] : Imperversa il Maltempo su varie zone d’Italia, anche al Sud dove sono in atto i primi fenomeni estremi nonostante il caldo africano abbia raggiunto proprio oggi il suo picco massimo: eloquente quanto accaduto sulle Murge, in Puglia, dove tra Alberobello, Noci e Putignano si sono verificate violente grandinate e la temperatura è crollata in meno di un’ora da +35°C a +21°C! Sempre al Sud, altri temporali hanno colpito il Molise e il ...

Maltempo - forti temporali e temperature in picchiata in Emilia Romagna. Tornado a Casalborsetti [FOTO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna, con forti temporali e temperature in calo, ha provocato stamattina un Tornado nelle acque di Casalborsetti, lungo la costa di Ravenna. Sul litorale, il vento ha raggiunto i 58km/h a Marina di Ravenna, 56km/h a Porto Corsini e i 45km/h a Punta Marina, e le temperature massime si sono fermate a +26°C. Il gran caldo dei giorni scorsi è ormai soltanto un lontano ricordo. Il Tornado nel mare di ...

Maltempo - allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord per temporali : Maltempo, allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord per temporali Condizioni critiche causate da una vasta perturbazione sono previste in Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e nord della Toscana. Da stasera le condizioni meteorologiche peggioreranno anche sulle regioni centrali ...

Previsioni meteo 9 luglio - ondata di Maltempo sull’Italia : temporali - grandine e calo termico : Dopo giorni di caldo intenso, afa e cielo soleggiato, cambia tutto sul fronte meteorologico per l'Italia. Come indicano le Previsioni meteo 9 luglio, infatti, con l'arrivo di due perturbazioni da nord la Penisola farà i conti con un brusco ribaltamento delle condizioni meteo che interesserà prima le regioni settentrionali e poi anche quelle centrali e meridionali. Come conseguenza principale avremo quindi una ondata di temporali e un ...

Maltempo : Vicenza - temporali intensi previsti fino a mercoledì : Vicenza, 8 lug. (AdnKronos) - fino alla mattinata di mercoledì 10 luglio potrebbero verificarsi temporali intensi con grandinate e forti raffiche di vento su tutto il territorio regionale. Lo segnala l'ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione del Venet

Meteo - in arrivo il Maltempo : temporali e rovesci al Nord : Con pioggia, vento e grandine è previsto un calo delle temperature già da lunedì. Allerta gialla della Protezione Civile per Trentino, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e sul versante costiero di Toscana e Abruzzo

Maltempo in Toscana : violenti temporali - vento forte e allagamenti tra Livorno e Pisa : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nella zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate: i danni hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati e si sono rovesciati anche alcuni container. Danni e disagi anche in provincia di Pisa per i violenti ...

Prosegue il Maltempo in Veneto : ancora possibili temporali sulle aree montane : Continuerà anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento – in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Lunedì temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. è quanto si legge sul sito della Regione Veneto. Visti i fenomeni ...

Maltempo - l’allerta della Protezione Civile : a Venezia forti temporali fino a martedì : La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal , informa che è prorogata fino a martedì 9 luglio la fase di instabilità con possibilità di precipitazioni e temporali. Possibili anche locali fenomeni intensi. L'articolo Maltempo, l’allerta della Protezione Civile: a Venezia forti temporali fino a martedì sembra essere il primo su Meteo Web.