Maltempo | gravi danni in Abruzzo

Maltempo in Slovenia - gravi danni per tempeste di pioggia e vento [FOTO] : Una violenta ondata di Maltempo, con temporali, forti venti e grandinate si e’ abbattuta durante il fine settimana durante su una sessantina di localita’ della Slovenia, provocando inondazioni e gravi danni materiali. Lo ha detto all’agenzia di stampa STA il sindaco di Rogatec, Martina Mikolica, commentando le conseguenze del Maltempo di ieri, che ha danneggiato in particolare alcune zone della Stiria. Secondo i dati raccolti e ...

Maltempo - Sabato sera di furiose grandinate al Nord : un ferito nel lago d’Orta - gravi danni in Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : E’ stato un Sabato sera di forte Maltempo al Nord Italia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata ha ferito un uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale del lago d’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, ...

Maltempo - temporali violentissimi su Milano in serata : 85mm in centro - gravi danni e feriti [LIVE] : E’ una notte di forte Maltempo al Nord Italia. Violenti temporali hanno colpito Milano, dove sono caduti 85mm di pioggia e la temperatura è crollata a +19°C dopo aver raggiunto nel pomeriggio anche oggi i valori elevatissimi di +34°C. Proprio il caldo eccessivo di queste prime settimane d’estate, innesca temporali così violenti che diventeranno ancor più intensi e frequenti nei prossimi giorni. Una quercia si e’ schiantata su ...

Maltempo - grandinata devastante a Modena : circa 30 feriti - danni gravissimi ad auto e facciate : Una trentina di feriti, nessuno grave; danni alle auto a causa della caduta di alberi e della grandine, agli spazi comuni di numerosi condomini e agli ingressi di alcune strutture sportive; vetri rotti di alcune chiese cittadine; allagamenti all’ospedale civile e all’interno della Torre Ghirlandina patrimonio Unesco. E’ il primo bilancio del Maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio su Modena. In mezz’ora sulla città di ...

Maltempo - violente tempeste in Svizzera : nubifragi e inondazioni provocano gravi danni e feriti [FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo estremo che sta colpendo il Nord Italia e i Paesi alpini circostanti, non ha risparmiata neanche la Svizzera. Stamattina, il nord-est del distretto della Val-de-Ruz nel Canton Neuchâtel, ha offerto un incredibile spettacolo di desolazione. Il torrente Ruz Chasseran, che attraversa Dombresson e Villiers, è esondato e ha travolto tutto al suo passaggio. Decine di vetture trascinate via dalle grandi quantità di acqua che hanno ...

Maltempo - violentissimo nubifragio a Torino : città imbiancata dalla grandine - 72mm di pioggia - gravi danni e freddo improvviso [FOTO e VIDEO] : Forti temporali stanno colpendo il Nord, soprattutto il Piemonte e il Veneto. Particolarmente critica la situazione a Torino, dove si è abbattuto un violentissimo nubifragio e una forte grandinata. Sono stati registrati 72mm di pioggia nelle ultime ore e la temperatura è crollata a +14,9°C alle 15.30 durante il nubifragio, dopo una massima di +27,5°C registrata alle 13.30. Eloquenti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a ...

Maltempo - crolla albero a Merano : mamma e figlio sono gravissimi [FOTO] : Paura a Merano dove a causa del forte Maltempo è crollato un albero investendo due persone: una donna e il figlio. Si tratta di turisti tedeschi. L’ albero è crollato sulle passeggiate d’Inverno. La donna ha appena 24 anni e suo figlio ha appena 3 anni. Entrambi sono in prognosi riservata in gravissime condizioni. La donna e’ stata trasportata in ambulanza all’ospedale della citta’ del Passirio, mentre il piccolo ...

Maltempo in Sardegna : gravi danni nell’ultimo fine settima - compromessi i raccolti di ciliegie : E’ stato un fine settimana devastante per i ciliegeti della Sardegna, le piogge di sabato e domenica le hanno colpite in piena maturazione compromettendone il raccolto. danni, anche se di minori entità si riscontrano anche per le fragole e in alcuni casi anche per le albicocche e le pesche. Della schiera dei settori agricoli danneggiati direttamente dalle precipitazioni fanno parte anche quello della fienaggione, dove sono stati causati ...

Maltempo : recuperati gli escursionisti dispersi sul Monte Cusna - uno in gravi condizioni : Localizzati e recuperati da un elicottero dell’Aeronautica Militare di Cervia i 2 escursionisti di 76 e 69 anni dispersi da ieri pomeriggio sul Monte Cusna, sull’Appennino Reggiano: erano rimasti bloccati a causa di una bufera di neve. Impegnati nelle ricerche anche gli uomini del soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco. Il 69enne è privo di conoscenza e in gravi condizioni ed è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare ...

Maltempo : Confagricoltura Verona - grandine e freddo - gravi danni a cereali e ai vigneti : Verona, 13 mag. (AdnKronos) - Ancora grandine e freddo nel Veronese, con gravi danni ai cereali, alle orticole e ai vigneti. La tempesta di sabato ha colpito una vasta zona del Basso Veronese, in particolare Isola della Scala e poi Isola Rizza, San Bonifacio e Pressana, allargandosi di nuovo verso L