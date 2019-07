Le azzurre non si fermano più | Ungheria ko | ItalVolley in finale

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Cina 1-3 - le pagelle delle azzurre. Non bastano i 38 punti di Egonu : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-1 ed è stata eliminata dalla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno dovuto dire addio al sogno di qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale: un risultato inatteso perché la nostra Nazionale si presentava tra le favorite agli atti conclusivi della manifestazione. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8. ...

Il Presidente Mattarella riceve le azzurre del calcio - il discorso è da applausi : “non so chi vincerà - ma…” [GALLERY] : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le azzurre del calcio dopo l’eliminazione dai Mondiali di Francia 2019 A poco meno di una settimana dalla sconfitta contro l’Olanda ai Mondiali di calcio femminile, le azzurre hanno fatto visita oggi al Presidente della Repubblica. Una maglia col numero 1 ed il cognome scritto sulle spalle ed un pallone con le firme di tutte le calciatrici, questi i regali per Sergio ...

Sergio Mattarella riceve le azzurre : "Non sappiamo chi vincerà - ma voi il Mondiale l'avete vinto - in Italia" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei mondiali 2019 in Francia.“Non avete vinto il Mondiale, ma il vostro Mondiale l’avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile”, ha detto il presidente alle Azzurre del ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi: nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama, inframmezzata dalla marcatura di Goldoni, che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni, ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama. Alla ...

Italia fuori da EuroBasket 2019! Non basta il cuore delle azzurre e il talento di Zandalasini : passa la Russia di ‘Terminator’ Vadeeva : Italia sconfitta 54-63 dalla Russia: azzurre eliminate da EuroBasket 2019. Non basta il cuore delle ragazze di coach Crespi e il talento di Cecilia Zandalasini, top scorer della serata Il secondo posto ottenuto nel girone C dall’Italia ha ‘condannato’ le ragazze azzurre a passare dal barrage, la sfida che porta ai quarti di finale di EuroBasket 2019. Avversaria non semplice per le azzurre, la Russia che sì chiuso terza il Gruppo D ...

Italia-Olanda 0-2 - la diretta : le azzurre non mollano - ma la semifinale si allontana. Cinque minuti di recupero : - 45' Cinque minuti di recupero - 41' Doppio cambio Olanda: fuori Van Der Gragt per Dekker; e Miedema per Roord. Escono le autrici dei gol - 38' Italia vicino al gol con Sabatino che...

EuroBasket Women 2019 – Delusione Italia - Sottana non basta alle azzurre : l’Ungheria vince match e Girone : La Nazionale Italiana non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Turchia, cedendo all’Ungheria con il punteggio di 59-51 L’Italia non bissa il successo ottenuto all’esordio dell’EuroBasket Women 2019, cedendo ad un’Ungheria cinica e spietata che si impone con il punteggio di 59-51. Un ko che brucia quello incassato dalle azzurre, che salgono comunque a quota tre punti in classifica insieme ...

Sorteggi non facili per le azzurre a Wimbledon : Sorteggi non facili per le azzurre a Wimbledon. Gli incroci del main-draw della terza prova stagionale dello Slam che si disputa da lunedì sull'erba dell'All England Lawn Tennis non è stato particolarmente favorevole alle azzurre: Camila Giorgi affronterà l'ucraina Yastrenska mentre Giulia Gatto-Monticone dovrà vedersela con Serena Williams. La Giorgi, rientrata ad Eastbourne dopo tre mesi di assenza per l'infortunio al polso, è chiamata a ...

Cos’hanno da insegnare le azzurre agli azzurri (e non solo a loro)? : Cos’hanno da insegnarci le azzurre del calcio femminile? La risposta, forse, è molto meno filosofica di quanto si possa pensare. Proiezioni sociali a favore del genere femminile sono state fatte in tutte le salse, in questi giorni, elevando a rappresentanti dell’altra metà del cielo Gama e compagne, come se da loro dipendesse il salario delle madri di famiglia in carriera e l’annullamento della violenza sulle donne. Vedere il calcio ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : Italia mai in partita - Canada devastante. 7-0 - non arriva la finale per le azzurre : Una cocente delusione, sia andando a vedere il risultato che la prestazione. La Nazionale di Hockey su prato al femminile non entra praticamente in partita nella sfida delle semifinali delle Series Finals di Valencia con il Canada ed esce sconfitta addirittura per 7-0. Un match davvero a senso unico, con le nordamericane, reduci dal primo posto nel Girone A, che hanno dominato in lungo e in largo, scherzando anche a tratti le Italiane. ...

Mondiali di calcio femminile – Le azzurre non nascondono le emozioni - la gioia di Bonansea : “alla fine ho pianto” : Le emozioni di Barbara Bonansea dopo la vittoria dell’Italia sulla Cina che regala alle azzurre il pass per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile L’Italia di calcio femminile ha staccato oggi pomeriggio il pass per i quarti di finale della rassegna iridata: le azzurre hanno trionfato 2-0 contro la Cina, grazie alle reti di Giacinti e Galli. Un traguardo speciale per l’Italia femminile, che si piazza tra le ...

Se è un sogno non svegliatele! L’Italia alza la cresta con Galli e Giacinti - le azzurre battono la Cina e volano ai quarti : La Nazionale Italiana si qualifica per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile, dove affronterà la vincente del match tra Olanda e Giappone Il sogno dell’Italia continua, le ragazze terribili di Milena Bertolini stendono 2-0 la Cina e volano ai quarti di finale del Mondiale di calcio femminile, facendo innamorare una Nazione intera. AFP/LaPresse Prestazione gagliarda di Gama e compagne, in difficoltà per larghi tratti del ...

LIVE Italia-Turchia 1-2 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 23-25 - non riesce la rimonta delle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 SOROKAITE STAMPA ISMAILOGLU! 6-5 MURO DI DANESI! Karakurt non passa! 5-5 MAGIA DI BOSETTI! L’azzurra trova il tocco del muro dopo uno scambio interminabile 4-5 Secondo primo tempo consecutivo di Gunes 4-4 Bosetti mette a terra il punto ma tantissima fatica per le azzurre… 3-4 Primo tempo di Gunes, la Turchia sembra più convinta 3-3 Yilmaz impeccabile in diagonale 3-2 ...

azzurre prime della classe - nonostante il ko con il Brasile : Quasi vengono le vertigini e infatti quasi si inciampa. Ma l’Italia chiude la prima fase di questo rivoluzionario Mondiale in testa a un girone dove in teoria si doveva resistere, dentro uno stadio improvvisamente pieno, con curva italiana e tifo vero. Le Azzurre perdono 1-0 contro il Brasile che spinge e passa ma non può cambiare una classifica co...