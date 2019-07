Il diesel pulito? Secondo Bosch esiste e le prove su strada lo confermano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Un apparecchio bianco, ingombrante ma non troppo, chiamato PEMS, acronimo di “Portable Emissions Measurement System”: agganciato alla coda del veicolo, consente di portare direttamente suil laboratorio per analizzare le emissioni inquinanti dei motori termici di ultima generazione. E al netto di una prova pratica e dinamica – il test RDE (Real Driving Emission), obbligatorio da settembre 2017 insieme all’introduzione del nuovo ciclo Wltp – possibile grazie proprio all’utilizzo del PEMS, queste alimentazioni si dimostrano più “buone” con l’ambiente di quanto ci si aspetterebbe. La prova pratica in questione, una simulazione di test RDE, è stata organizzata nei dintorni di Roma da, ancorando il rilevatore di emissioni a una Bmw Serie 2 Active Tourer 218d e a una Peugeot 3008 BlueHDi 130: in entrambi i casi, a soddisfazione di parametri come durata della ...

