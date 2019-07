Governo | Zaia | ‘Fontana l’uomo giusto per l’Europa | in bocca al lupo’

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Lorenzo Fontana ha svolto molto bene fin qui il suo mandato portando all’attenzione i temi del sociale, come la natalità e vari altri. So che uno dei suoi terreni migliori è l’Europa. E’ stata fatta un’ottima scelta”. Con questa parole, il Presidente della Regione del Veneto Lucaaccoglie, ‘con grande soddisfazione personale e politica”, la nomina a Ministro degli Affari Europei del veronese Lorenzo Fontana, che lascia così il Ministero della Famiglia al quale approda l’onorevole Alessandra Locatelli.‘A Fontana ‘ aggiunge‘ auguro di cuore buon lavoro, in un Ministero chiave per il futuro dei rapporti italiani con l’Unione Europea. Inal lupo e buon lavoro ‘ conclude‘ anche alla neo Ministro Locatelli, una donna in gamba che porta con sé ...

