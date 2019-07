ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In vista della prossimanza di, la domanda che ci si pone è se l’attuazione della politica è stata sufficientemente rapida e coordinata e se il budget stanziato per il prossimo periodo è sufficiente per le misure di attuazione. La risposta giusta è: dipende. Dipende, innanzitutto, dal paese della Ue e dal tipo di regime di transizione dalla scuola al lavoro. I paesi dell’Europa centrale e settentrionale stanno facendo abbastanza bene e, in parte, anche l’Irlanda, poiché sono esperti nelle politiche attive per l’impiego. Lanasce nella penisola scandinava. Tuttavia, quasi tutti i paesi dell’Europa meridionale e orientale sono fortemente in ritardo per motivi micro e macroeconomici di cui ho discusso a lungo in un mio articolo del 2015, ma che rimangono in gran parte invariati dopo il primo ciclo di attuazione del ...

TutteLeNotizie : Garanzia Giovani riparte, ma dove va? - Cascavel47 : Garanzia Giovani riparte, ma dove va? - ilfattoblog : Garanzia Giovani riparte, ma dove va? -