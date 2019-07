Garante infanzia Lazio | fare squadra dedicata ai diritti

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – Centocinquanta strutture residenziali per minori e madri con bambini nei 15 municipi di Roma. Quarantacinque, invece, quelle presenti nei comuni della provincia della Capitale. Sono alcuni dei numeri emersi durante l’incontro ‘Interventi di prevenzione e violenza minorile’ organizzato presso la Sapienza, dipartimento di Psicologia, e a cui ha partecipato ildell’e dell’Adolescenza della Regione, Jacopo Marzetti. Da maggio 2017, poi, e’ entrata in vigore la legge che si occupa delle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Msna) e che ha introdotto grandi novita’. Tra le piu’ rilevanti l’istituzione della figura del tutore volontario. “A livello giuridico insomma non manca nulla, il problema come sempre e’ l’attuazione- ha spiegato Marzetti- Ora piu’ che ...

marcomedici14 : RT @ginevra2612: Spadafora, amico di Pegoraro Scanio garante dell’infanzia con amici in Vaticano Garante dell’infanzia dal 2011 al 2016, co… - no3n2a : RT @Maedhros67: E lecito pagare tasse ad uno Stato in cui se non sei un amante dell'abominio non puoi fare il Garante dell'Infanzia? E leci… - SorrentinoAnt10 : RT @ginevra2612: Spadafora, amico di Pegoraro Scanio garante dell’infanzia con amici in Vaticano Garante dell’infanzia dal 2011 al 2016, co… -