Eva Longoria | José Baston e i primi passi di Santiago

«Grand Hotel» - la soap opera estiva (piena di intrighi) prodotta da Eva Longoria : Grand HotelGrand HotelEva Longoria Alicia is backLa famiglia allargataGrand Hotel - scene da un matrimonioUragani metereologici e sentimentali, intrighi alla corte del Grand Hotel gestito da Santiago Mendoza e la sua famiglia, allargata, dopo la dipartita della prima moglie e l’arrivo della seconda, che scopriamo essere la miglior amica della defunta. Ecco a voi servito il primo di una lunga serie di colpi di scena. A suon di “so cosa ha fatto ...

Grand Hotel - su FoxLife Eva Longoria produttrice di un altro soap drama : Il Grand Hotel apre anche negli Stati Uniti. Ha debuttato nelle settimane scorse sulla Abc e debutta questa sera, 8 luglio 2019, alle 21:00 su FoxLife (canale 114 di Sky) Grand Hotel, format spagnolo andato in onda in patria per tre stagioni e che ha già avuto altri tre adattamenti: uno messicano, uno egiziano ed uno italiano (la fiction con lo stesso titolo andò in onda su Raiuno nel 2015).Grand Hotel, trama ...

Su FoxLife arriva Grand Hotel - nuova soap drama diretta da Eva Longoria : Scandali, debiti, segreti e storie d’amore e passione. Su FoxLife (114, Sky), dall’8 luglio il lunedì alle 21.00, arriva Grand Hotel: nuova soap drama prodotta e diretta da Eva Longoria che vede protagonista la famiglia proprietaria di un lussuoso Hotel a Miami Beach. Basato sull'omonima serie spagnola scritta da Brian Tanen, Grand Hotel celebra il ritorno del drama multietnico con sfumature da soap. Dietro una perfetta ...

Grand Hotel - dal 8 luglio su FoxLife arriva la soap prodotta da Eva Longoria : Recensione Grand Hotel, la soap prodotta da Eva Longoria che da lunedì 8 luglio arriva su FoxLife. Trama e cast e foto.Lunedì 8 luglio su FoxLife (114, Sky) debutta Grand Hotel, un episodio ogni lunedì alle 21.00. Si tratta di una nuova soap prodotta e diretta da Eva Longoria che racconta di una famiglia proprietaria di un lussuoso Hotel a Miami Beach.Grand Hotel, la tramaBasato sull’omonima serie spagnola scritta da Brian Tanen, Grand ...

Grand Hotel : debutta su Fox Life la soap di Eva Longoria : Grand Hotel sta per affrontare il suo arrivo sul piccolo schermo italiano di Fox Life. A partire da questo 8 luglio ed in prima serata, la soap diretta da Eva Longoria metterà al centro delle puntate la famiglia che gestisce un Hotel di lusso a Miami Beach. Lo show si basa sulla serie spagnola dal titolo omonimo scritta da Brian Tanen, per un drama multietnico che farà luce sulle tante contraddizioni e ombre presenti nell’aristocrazia ...

Grand Hotel di Eva Longoria conquista gli Usa e si prepara all’arrivo in Italia - su quale rete? : Una ricca famiglia che si lascia andare ai vizi, che non si fa mancare segreti e giochetti, e i loro clienti, tutto questo è Grand Hotel, la serie firmata alla produzione da Eva Longoria e di cui ormai si parla da oltre due anni. La prima volta che si è parlato dello show era la fine del 2017 e se in un primo momento figurava nella programmazione ABC, tutto poi è finito in panchina, almeno fino a qualche settimana fa quando è stata annunciata ...

Eva Longoria al Filming Italy Sardegna Festival : "Mi manca Obama” : Basta pronunciare il suo nome – Eva Longoria – e a molti verrà in mente Gabrielle Solis, una donna piccola di statura ma molto sexy, calcolatrice, attratta dal lusso, bugiarda e fedifraga (tradiva il marito col giardiniere in un classico dei cliché), ma simpatica come poche, la casalinga di Wisteria Lane da lei interpretata in una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni: Desperate Housewives. Quando la ...

Perché il primo episodio di Desperate Housewives “era perfetto” e continua ad esserlo tutt’oggi per Eva Longoria : Oggi è attrice, regista, produttrice, attivista per i diritti delle minoranze, nonché mamma, ma Eva Longoria deve tutto il suo successo al primo episodio di Desperate Housewives, che ancora oggi resta il suo punto di riferimento assoluto a cui ispirarsi nel lavoro. L'episodio pilota della serie in cui interpretava la casalinga Gabrielle Solice resta il faro a cui da attrice, regista e showrunner guarda ogni volta che deve cimentarsi in un ...

Eva Longoria - per diventare una «mamma creativa» - prende lezioni da Victoria Beckam : Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria, 44 anni, prende lezioni da Victoria Beckham, 45. L’attrice ha rivelato al Daily Mirror di aver imparato dall’amica come essere una «mamma creativa» con suo figlio Santiago, ...

Cannes 2019. Il primo red carpet di Santiago - figlio di Eva Longoria e Pepe Baston : Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Eva Longoria e José Baston, a Cannes con Santiago Smoking scuro come papà e niente ciuccio, come i bimbi grandi. Unico strappo alla regola? Calzini bianchi, altro che scarpe di vernice, il vantaggio di avere appena 10 mesi. Così Santiago, ...

Eva Longoria a Cannes con Santiago

Eva Longoria a Cannes : «Un revival di Desperate Housewives? Direi subito sì» : Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria è attrice, regista ma anche e soprattutto produttrice. «Un lavoro che mi piace molto, mi stimola e sento più mio, più della recitazione», ha raccontato a Woman in Motion, appuntamento organizzato al Festival di Cannes da Kering, che porta ogni anno le donne dello showbiz a ...

Eva Longoria a Cannes : «Quello che accade in Alabama riguarda tutti» : Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria è attrice, produttrice, ma soprattutto «mamma» (di Santiago, un anno a giugno), come tiene a precisare durante l’incontro di Woman in Motion, appuntamento ormai “tradizionale” del Festival di Cannes, organizzato ogni anno da Kering, e che porta le donne dello showbiz a ...