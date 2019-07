Cannabis | “Non è un farmaco | non può considerarsi una cura”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il parere del Consiglio superiore di sanità sullaterapeutica è sul tavolo del ministro della Salute e, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, per gli esperti che l’hanno redatto laad uso medico “non è un, non è stata sottoposta ai controlli dell’Ema o dell’Aifa e non può quindiuna cura“. Inoltre, secondo il parere emesso dalla V sezione del Consiglio superiore di sanità, “non ci sono sufficienti studi e trial che hanno testato le reali capacità antidolorifiche“: per questo, suggeriscono gli esperti del Css, “occorre una sperimentazione“. Lo scorso anno il ministro della Salute Giulia Grillo aveva visitato lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, dove viene prodotta laad uso medico utilizzata in Italia, sottolineando in quell’occasione la volontà “di ...

