Un impatto frontale senza scampo | muoiono a 31 e 49 anni

(Di martedì 9 luglio 2019) È destinato a salire il bilancio delle vittime sulla strada di questo luglio 2019. L’ultimo, drammatico, incidente è avvenuto nella mattinata di oggi a Poggio Renatico. A perdere la vita due uomini, rimasti coinvolti in unmostruoso: la loro piccola macchina è andata a scontrarsi, in maniera, contro un’autobetoniera. Nulla da fare per conducente e passeggero, due persone che erano conosciute da tutta la comunità locale. Continuano quindi gli incidenti sul nostro asfalto. E il numero delle morti sale proprio in estate, quando provinciali e statali diventano più frequentate da chi parte per le vacanze, chi va in ferie o chi, semplicemente, staccato da lavoro decide di prendere un po’ di fresco in qualche località vicino casa. Poi basta un attimo di distrazione, un acceleratore premuto troppo a lungo, una stanchezza lancinante, che ecco l’incidente. Sarà compito ...

