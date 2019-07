Tidei | Raggi deve lavorare su impianti per Roma

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019)– “In merito alle legittime proteste degli ultimi giorni sul trasferimento di una parte dei rifiutini a Civitavecchia mi preme fare alcune considerazioni e precisazioni. E’ evidente che il problema non si risolvera’ fino a quando il Comune dinon decidera’ di dotarsi didi smaltimento all’interno del perimetro del proprio territorio: e’ un impegno cheessere assolto dalla sindaca Virginiae dalla sua amministrazione che ha latitato per troppo tempo, accusando gli altri, in primis la Regione Lazio, di errori e incapacita’ che invece sono invece propri di un’amministrazione capitolina farraginosa ed inefficiente”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Mariettadel Pd. “Detto cio’- aggiunge- il presidente Zingaretti non poteva fare altro che attivare ...

