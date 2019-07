Scappa dal Sud | per andare al Nord | la scelta non comune di un disertore coreano

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Choe In-guk - figlio di unsudemigrato in Corea delnegli anni 80 - ha deciso di seguire le orme paterne e di stabilirsi nel paese. Come riportato dal Guardian, l’uomo avrebbe preso questa decisione per onorare il desiderio paterno di riunificare la penisola coreana sotto un unico governo. Secondo l’agenziacoreana Uriminzokkiri, In-guk, 73 anni, avrebbe detto: “Vivere e seguire le regole di un paese a cui sono riconoscente è un modo per proteggere le volontà dei miei genitori: sebbene tardi, ho quindi deciso di risiedere qui stabilmente”.Le ragioni che hanno spinto il settantatreenne a disertare non sono ben chiare: i media sudcoreani hanno scritto che l’uomo non aveva una vita facile e che doveva combattere contro lo stigma di essere figlio di disertori. Il padre dell’uomo, Choe Dok-shin, fu ...

