Pogba | torna a parlare Raiola | “Il club conosce le sue intenzioni da molto tempo…”

Juventus - Pogba avrebbe espresso a Sarri la volontà di ritornare in bianconero : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con acquisti che dovrebbero andare ad incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Ramsey, Luca Pellegrini, Demiral, Rabiot e forse De Ligt potrebbero non essere gli unici arrivi in bianconero per la prossima stagione: si parla di un terzino destro che possa sostituire il probabile partente Joao Cancelo e nel settore avanzato, in caso degli addii di Higuain e Mandzukic, la ...

Pogba avrebbe contattato Sarri per esprimergli la sua disponibilità a tornare alla Juve : La Juventus in questo momento è impegnata a rendere la rosa più forte per dare un assalto più convincente alla Champions League. I reparti nevralgici della rosa sono stati individuati nella difesa e a centrocampo e per entrambi Fabio Paratici sta provvedendo chirurgicamente. Il pacchetto arretrato verrà rinverdito da Merih Demiral, acquistato per 15 milioni di euro dal Sassuolo e da Cristian Romero del Genoa (quest'ultimo rimarrà ancora un anno ...

Pogba Juventus - bomba dall’Inghilterra : ha detto alla Juve di voler tornare : Pogba Juventus – Paul Pogba resta sempre il grande sogno di mercato della Juventus. Al momento, difficile però pensare di arrivare al centrocampista francese, che è sì un separato in casa al Manchester United, eppure i Red Devils non mollano di un centimetro sulla valutazione di 150 milioni di euro del giocatore, utile per una plusvalenza di poco più di 100 […] More

Juventus - Pogba potrebbe tornare grazie all'Adidas : L'attenzione mediatica è evidentemente indirizzata al calciomercato, che ufficialmente aprirà il primo luglio anche se la maggior parte delle trattative delle società di Serie A sono già state delineate. Come per la Juventus che, oramai da tempo, sta lavorando agli arrivi di giocatori giovani e di qualità: ci riferiamo in particolar modo a Demiral del Sassuolo (mancherebbe solo l'ufficialità per il difensore turco) a Rabiot (che potrebbe firmare ...

Dalla Spagna : Pogba preferirebbe ritornare alla Juve che trasferirsi al Real Madrid : Dal primo luglio parte ufficialmente il calciomercato, anche se alcune trattative sono in via di definizione ed altre invece sono state già definite: le protagoniste in Serie A attualmente sono soprattutto le società di vertice, con Juventus, Inter e Napoli che sono pronte a rinforzare le loro rose per poter essere competitive in Serie A ed in Champions League. Proprio l'Inter a breve potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko ...

La Juventus starebbe studiando il doppio colpo a centrocampo : Pogba vorrebbe tornare : Dopo aver scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, adesso Fabio Paratici deve pensare al mercato. La dirigenza della Juventus, in particolare, vorrebbe mettere a segno due colpi a centrocampo. Infatti, dopo Aaron Ramsey, i bianconeri vorrebbero inserire nella loro mediana altri due importanti tasselli. I nomi scelti da Fabio Paratici sono quelli di Adrien Rabiot e Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United avrebbe espresso ...

Juventus - ritorna Pogba : ipotesi reale e concreta! I nuovi dettagli : Pogba Juventus- La Juventus si prepara a riabbracciare Paul Pogba in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca di Marzio” noto esperto di mercato, i bianconeri sarebbe pronti a piombare con forte decisione sul centrocampista del Manchester United. 120 milioni la valutazione fatta dal club inglese, la Juventus non vorrebbe spingersi oltre gli […] L'articolo Juventus, ritorna Pogba: ipotesi reale e ...

Juventus - ritorna Pogba! “Di Marzio” svela il nuovo retroscena : POGBA Juventus- Un nuovo matrimonio che potrebbe decollare già a partire dall’imminente sessione di mercato estivo. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, noto esperto di calciomercato, la Juventus starebbe lavorando per il ritorno di Pogba in bianconero. Il centrocampista francese sarebbe pronto a lasciare il Manchester United e sposare il nuovo progetto bianconero. Sarri […] More

Real Madrid - Pogba e il sogno Salah per tornare Galactico. Ma il vero colpo è del Barça. Occhio a Griezmann e Rakitic : Per essere attraenti, oltre alla benevolenza di madre natura, c’è bisogno di personalità e inclinazione. Tutte qualità che il Barcellona ha fiutato da tempo anticipando la concorrenza e strappando al mondo, già nel mese di gennaio, lo straordinario talento di Frenkie De Jong per la bellezza di 75 milioni di euro più 11 legati ai bonus. L’ormai ex centrocampista dell’Ajax arricchirà la mediana della squadra blaugrana: “Ha tecnica, visione, ...