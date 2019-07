Pensione di invalidità civile | come funziona l’accertamento sanitario

Pensione di invalidità ed esaurimento nervoso : come averla e patologia : Pensione di invalidità ed esaurimento nervoso: come averla e patologia L’esaurimento nervoso, o sindrome da burnout, è una condizione non così rara in un Paese vessato dalla crisi economica e da situazioni professionali poco apprezzabili, sia sotto l’aspetto economico, sia sotto quello professionale. Dalle carenze di autostima alla difficoltà di gestire una vita professionale impegnativa che occupi buona parte della giornata a un salario non ...