Milano | aveva ucciso il socio a coltellate | condannato a 30 anni di carcere con

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Tribunale dihaa 30Marco Villa, il 27enne che nel maggio del 2018 uccise ail suo, William Lorini, dopo una serata passata insieme assumendo droghe e bevendo alcol. La sentenza ha quasi raddoppiato la pena di 16richiesta dal pm diSara Arduini e ha disposto circa 100mila euro di provvisionali ai famigliari della vittima, presenti al processo come parte civile. Le indagini e la confessione dell’imputatono chiarito che il delitto era scaturito da una lite nata tra i giovani ex soci che si erano incontrati solo quattro giorni prima della sera del delitto per fare insieme un intervento di ristrutturazione. Lorini e Villa, che secondo i racconti dell’imputato quella sera erano sotto l’effetto di cocaina e alcol, si trovavano in macchina al momento dello scoppio della lite, ma che cosa abbia trasformato il ...

