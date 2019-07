La sigla dei Simpson rifatta in stile Chernobyl

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=q1u7XZ9c8fI Un figlio sullo skateboard, un padre che lavora in una centrale nucleare, una madre con la figlia piccola che fa la spesa al minimarket e l’altra figlia che suona il sax: vi ricorda qualcosa? Se state pensando alladeici siete quasi, perché in realtà questo nuovo video mostra esattamente gli stessi personaggi però piombati in un’atmosfera decisamente diversa rispetto a quella della serie animata di Matt Groening. L’artista d’animazione Lenivko Kvadratjić, meglio noto come Lazy Square, ha infatti riprodotto la sequenza d’apertura del cartone animato nel suo distopico e deprimentesovietico. L’immaginario, dalle musiche solenni all’ambientazione post-apocalittica e passando proprio per la centrale nucleare stessa, non fa che portare alla mente le atmosfere di, una serie che ...

acosmogon : Ma c’è qualcosa di peggio delle scissioni interne dei partiti io vi giuro ogni volta che leggo un’altra sigla mi pa… - _oskorei : @radsegnata @unicorniemo Scusa ma a chi è che non piace giorgio vanni a me durante il corso della giornata canta la… -