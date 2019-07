Kingdom Under Fire 2 sarà pubblicato quest' anno

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) Il publisher Gameforge ha annunciato di avere la situazione sotto controllo e che pubblicherà2 in occidente durante il 2019. Per molti il gioco è da sempre stato considerato morto, in quanto dal 2008 (dell'annuncio) solo i giocatori asiatici e russi hpotuto mettere le mani su una beta.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, parliamo di un MMO coreano che può essere considerato come un mix tra Dynasty Warriors ed uno strategico in tempo reale, infatti giocherete nei panni del vostro eroe che dovrà farsi strada tra valanghe di nemici, non preoccupatevi in quanto potrete contare su devastanti armi ed un vostro esercito. Inoltre più giocatori potrunire gli eserciti ed affrontare le sfide più pericolose che il gioco offre.Al momento Gameforge non ha detto nulla sul modello con il quale il titolo arriverà sui nostri schermi, tuttavia è molto probabile ...

