Italia-Giappone calcio | semifinale Universiadi 2019 | data | programma | orario e tv

(Di martedì 9 luglio 2019) L’affronterà ilinnel torneo dimaschile alledi Napoli. Gli azzurri hanno battuto nei quarti di finale la Francia per 1-0, grazie al gol realizzato in pieno recupero da Filippo Strada. La squadra di Daniele Arrigoni si giocherà così il pass per la finalissima contro i nipponici, che hanno invece vinto 2-0 il derby asiatico con la Corea del Sud. Una partita quindi fondamentale per i nostri portacolori, che proveranno a sfruttare il sostegno dei tifosi per raggiungere l’obiettivo.si giocherà giovedì 11 luglio allo Stadio Arechi di Salerno cond’inizio alle ore 21.00. La partita dovrebbe essere trasmessa in diretta streaming su FISU TV o Olympic Channel, mentre OA Sport vi offrirà aggiornamenti continui nella DIRETTA LIVE scritta. Di seguito ilcompleto. Giovedì 11 luglio 21.00, ...

