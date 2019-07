Francesco Monte confermato a Tale e Quale Show | svelato tutto il cast

Fariba Tehrani parla dell’addio tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi parla della rottura fra la figlia e Francesco Monte, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze”. “Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita”. ...

Francesco Monte - Giulia Salemi - parla Fariba Tehrani : "Mia figlia mi ha impedito di darle consigli" : L'estate 2019 verrà ricordata dagli amanti del gossip tricolore come la stagione dell'addio tra Francesco Monte e Giulia Salemi, con il tronista e la modella italo-palestinese che si sono conosciuti all'interno della terza edizione del Grande Fratello Vip.Fariba Tehrani, madre di Giulia che ha fatto capolino durante il reality show in salsa celebrity, ha fatto capire che la figlia non voleva interferenze genitoriali in questa ...

La verità verrà fuori - le auguro serenità! L’addio fra Giulia Salemi e Francesco Monte : “Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze”, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi parla della rottura fra la figlia e l’ex tronista Francesco Monte, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua ...

L?addio fra Giulia Salemi e Francesco Monte - parla la mamma : «La verità verrà fuori - le auguro serenità» : ?Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze?, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi...

Francesco Monte choc dopo l’addio con Giulia Salemi sono stato minacciato : Su “Instagram” Francesco Monte dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi ha detto di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici». Monte ha anche smentito di essere fidanzato negando i flirt che gli ...

Francesco Monte dopo la rottura con la Salemi : mi hanno minacciato : Francesco Monte rompe il silenzio a un mese dalla fine della relazione con Giulia Salemi e dove ha raccontato su “Instagram “di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici». Monte ha anche smentito di essere fidanzato negando i flirt ...

Giulia Salemi e Francesco Monte : le dure parole di Fariba Tehrani : Fariba Tehrani rompe il silenzio su Giulia Salemi e Francesco Monte Francesco Monte e Giulia Salemi, come sapranno tutti a menadito, si sono lasciati. Lui, oltretutto, in base agli ultimi gossip circolati in rete, pare abbia già voltato pagina, iniziando a frequentare un’altra ragazza. Ma non è finita qua perchè anche Fariba Tehrani ha voluto dire la sua su tutta questa faccenda in un’intervista rilasciata al settimanale Spy. Cosa ha ...

Francesco Monte dopo la rottura con Giulia Salemi : «Mi hanno minacciato di morte - la follia totale è stata raggiunta» : Francesco Monte rompe il silenzio a un mese dalla fine della relazione con Giulia Salemi. L'ex tronista ha raccontato su Instagram di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito...

Francesco Monte e Giulia Salemi - parla Fariba : “La verità verrà fuori” : Le parole di Fariba Tehrani sulla rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Nonostante sia passato del tempo e nonostante la nuova relazione del tarantino con la modella Isabella, la vicenda è una delle più discusse sui social. Oggi dice […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, parla Fariba: “La verità verrà fuori” proviene ...

Francesco Monte chiarisce su Giulia e Isabella : Francesco Monte chiarisce il rapporto che ha avuto ed ha attualmente con Giulia e Isabella de Candia attraverso alcune Instagram Stories. L'ex tronista, ex naufrago ed ex gieffino Francesco Monte, ha deciso di rompere il silenzio sul polverone mediatico che l'ha coinvolto di recente. Il bel modello tarantino, dopo aver ufficializzato la fine della sua storia d'amore con l'ex compagna d'avventura del Gf Vip, Silvia Salemi, è stato al ...

Gf Vip - Francesco Monte rompe il silenzio : "Nessuno ha tradito nessuno - Isabella De Candia conosciuta prima di Giulia" : Il modello tarantino sbotta sui social: "La storia tra me e Giulia si è conclusa come la maggior parte delle persone civili, ho ricevuto minacce con l'acido"

Era proprio nera! Quel retroscena sulla rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte : Spuntano nuovi retroscena su Francesco Monte e Giulia Salemi e sulla fine della loro storia d'amore. Continua a tenere banco il gossip attorno a Francesco Monte. L’ex tronista, che da poco ha chiuso la sua storia con Giulia Salemi, è stato di recente paparazzato con la modella Isabella De Candia. sulla questione è stato scritto molto e qualcuno ha ipotizzato che i due abbiano iniziato a frequentarsi prima ancora che si fosse ...

Francesco Monte : “Mi hanno minacciato di lanciarmi acido addosso - ma non solo…” : Francesco Monte si sfoga e racconta di aver subito minacce di morte dopo la fine della storia con la Salemi Francesco Monte, dopo aver terminato la sua relazione con Giulia Salemi, non sta passando un bel periodo. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate sul web, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendere finalmente la … Continue reading Francesco Monte: “Mi hanno minacciato di lanciarmi acido addosso, ma non ...

Dopo la rottura con Giulia ho ricevuto minacce di morte! Francesco Monte shock : Ad un mese dalla rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha raccontato su Instagram di aver ricevuto minacce di morte. “Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici”. Con l’occasione ha smentito inoltre di essere fidanzato: “Mi dissocio da tutti i flirt che mi sono ...