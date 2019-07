CorSport | È braccio di ferro tra Napoli e Real per James Rodriguez

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Trasiamo alla fase 2, scrive il Corriere dello Sport. Quella deldiper. Una lotta all’ultima mossa in cui la prima è del. Mentre sulla trattativa aleggia lo spettro dell’Atletico Madrid, il club di De Laurentiis si sente sicuro delle promesse ricevute dal colombiano e aspetta solo l’ok di Florentino Perez sulla parte economica dell’accordo. Ma la voglia è di stringere i tempi e infatti Giuntoli è “schizzato a Madrid per tagliare corto e chiudere l’affare”. Ilsi muove, dunque. Non resta che aspettare la fumata bianca. L'articolo: Èditraperilsta.

