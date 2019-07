CorSport | De Laurentiis come Ferlaino | la svolta dopo 15 anni

CorSport – Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino - stava per prenderlo ma…il retroscena : Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena. Come riporta il quotidiano, “così, per restare nel solco: da Zalayeta (nella stagione del debutto in serie A) per arrivare a Quagliarella; e poi da Quagliarella a Cavani; e a seguire da Cavani a Higuain; e per «dimenticare» lo «sgarbo», da ...

CorSport : il Napoli di De Laurentiis si trasforma da ducato feudale a signoria : La strategia del Napoli sul mercato è totalmente cambiata, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. De Laurentiis adesso siede a discutere con i procuratori, come ha fatto in occasione del caffè a casa di Ancelotti con Raiola, Giuntoli, Insigne e lo stesso mister. Ed è proprio il tecnico ad ispirare e in parte a guidare le scelte di acquisto del presidente. La campagna acquisti di De Laurentiis non ha niente a che vedere con le ...

CorSport : De Laurentiis e Cairo trattano per Verdi e Mario Rui : Il futuro di Verdi potrebbe incastrarsi con quello di Mario Rui. Il Corriere dello Sport scrive che entrambi sono graditi al Torino di Walter Mazzarri. Ieri, all’assemblea della Lega Serie A, erano presenti sia De Laurentiis che Cairo. Secondo il quotidiano i due presidenti avrebbero cercato di trovare un’intesa per trattare. Il Napoli intende cedere Verdi solo a titolo definitivo e certo non vuole svenderlo. L'articolo CorSport: De Laurentiis e ...

CorSport : De Laurentiis su James “Vale meno di 42 milioni - sennò il Bayern esercitava la clausola“ : Nonostante il volere del calciatore e di Ancelotti per chiudere l’affare James Rodriguez serve l’accordo tra Real e Napoli per il suo cartellino. Il Corriere dello Sport riporta la trattativa in corso tra i club gestita in prima persona da De Laurentiis con l’aiuto di Mendes. La richiesta del Real è di 42 milioni, ma il presidente del Napoli vuole sì accontentare il suo allenatore ma non sperperare, come ha dichiarato ieri in ...

De Laurentiis al CorSport : «L’Inter vuole liberarsi di Icardi - io non vendo i miei campioni» : Da StJulian’s, dove si è conclusa la riunione dell’Eca, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha promosso a pieni voti Ancelotti e la stagione del Napoli. «Lo sceglierei ancora» ha detto, confermando che il matrimonio tra i due è saldo e che Carlo resterà col Napoli almeno per i due anni di contratto che ancora ha. Prima di passare al mercato del Napoli il ...

De Laurentiis al CorSport : «Lo scorso anno lo scudetto l’abbiamo vinto noi» : Nella lunga intervista al Corriere dello Sport per i suoi 70 anni, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis risponde a una domanda sullo scudetto perso la scorsa stagione. Lo scudetto perso il albergo, come lo ha definì lo stesso Sarri a Sky. Non c’è rimpianto spiega il presidente «perché moralmente lo abbiamo vinto noi. Io so che quel titolo è nostro, ci eravamo arrivati con un gioco meraviglioso e unanimemente riconosciuto. Però so ...

Il CorSport fa chiarezza sulla clausula di Ancelotti. Il sodalizio De Laurentiis è forte : Il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla clausula del contratto tirata in ballo da Ancelotti nel postpartita con l’Inter. Nessuno sapeva dell’esistenza della clausula e l’averla nominata in un momento in cui si è messa in discussione la sua permanenza al Napoli, anzi la sua partenza destinazione Juve, ha sollevato più di qualche perplessità. Nulla di tutto questo secondo il CorSport, la clausula c’è, ma è solo per ...

CorSport : De Laurentiis ha proposto Quagliarella ad Ancelotti : De Laurentiis infiamma i cuori dei romani con la proposta De Rossi, ma anche dei napoletani con l’idea di riportare a Napoli Fabio Quagliarella. Il calciatore è nel cuore di tutti i tifosi da quando ha spiegato la brutta storia di stalking che lo ha costretto ad abbandonare il Napoli. Una storia dura e triste che lo ha portato alla Juve e lo ha fatto odiare dai tifosi fino al chiarimento, ma ora Fabio sarebbe un sogno per tutti a Napoli, ...

Calciomercato Napoli - svolta Lozano - CorSport : “De Laurentiis incassa un altro si : i dettagli” : Calciomercato Napoli, svolta Lozano. Le ultime de Il Corrriere dello Sport: Calciomercato Napoli. Su Hirving Lozano, si era già espresso Carlo Ancelotti, confermando un certo interesse per l’ attaccante esterno messicano. Inoltre, il tecnico azzurro ha dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la ...