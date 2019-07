British Airways multata $ 230 milioni per aver rubato dati sensibili dei propri passeggeri

laragnatelanews

(Di martedì 9 luglio 2019) Iletario della, IAG, sta affrontando una multa da $ 230dopo che sono stati rubati ia mezzo milione di clienti dalo sito web. BA, il cui slogan è “la compagnia aerea preferita del mondo“, prevede di fare ricorso contro la multa, equivalente all’1,5 percento del fatturato mondiale 2017 della compagnia aerea. L’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO) ha affermato che l’hackeraggio ha dimostrato gli scarsi sistemi di sicurezza alla compagnia aerea. Le norme europee sulla protezione dei, note adi utenti del sito web come GDPR, sono entrate in vigore nel 2018 e consentono alle autorità di multare il 4% del loro fatturato globale per guasti alla protezione dei. L’attacco ha comportato il trasferimento del traffico verso dal sito Web diverso un sito ...

