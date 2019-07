WhatsApp | novità con gli aggiornamenti | dark mode e doppio controllo destinatario

Foto profilo WhatsApp - novità in arrivo : Sulle nuove versioni beta di Whatsapp è scomparsa all’improvviso la funzione che consente di memorizzare l’immagine copertina

WhatsApp : ecco tutte le novità in arrivo : Entro la fine dell'estate Whatsapp rilascerà agli utenti tante novità. Alcune sono attese dagli utenti, altre un pò meno

Le 5 novità in arrivo su WhatsApp nel 2019 : (Foto Justin Sullivan/Getty Images) Sono tante le novità attese su WhatsApp che si possono anticipare dando un’occhiata alle versioni beta preliminari attualmente in fase di test su migliaia di dispositivi in tutto il mondo. Il popolare servizio di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook è pronto a introdurre alcuni miglioramenti a tutto tondo, anche per pareggiare l’offerta di rivali a partire da Telegram che saranno anche ...

Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp : pubblicità - contatti - temi e QR code : Le novità di WhatsApp simultaneamente in cantiere non sono poche e vale la pena di riassumere le più importanti L'articolo Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp: pubblicità, contatti, temi e QR code proviene da TuttoAndroid.

Stato WhatsApp subito condiviso su Facebook? Come funziona la novità : D'ora in poi sarà possibile condividere lo Stato WhatsApp su Facebook con un semplice comando dall'app di messaggistica? La funzione da tempo in beta per il sistema operativo Android è davvero ad un passo dallo sbarco sulla versione definitiva del servizio. Spiegherò in questo articolo esattamente di cosa si tratta e Come la feature potrà essere utilizzata ben presto. Va detto immediatamente che la condivisione dello Stato WhatsApp in ...

Arriva WhatsApp su iPad : novità di messaggistica : Con il lancio di iPadOS, il sistema operativo realizzato appositamente per i tablet Apple, Whatsapp potrebbe funzionare senza grossi problemi

WhatsApp : annunciate novità poco gradite : ecco cosa : Anche su Whatsapp arriveranno gli annunci commerciali. A partire dal 2020, ma solo per la parte relativa alle “Storie”

WhatsApp - novità per le note vocali su smartphone sia Android che iOS : novità importante per l'ascolto dei messaggi vocali su smartphone sia Android che iOS. Gli utenti Whatsapp non dovranno più aprirli singolarmente

WhatsApp stabile si aggiorna con due novità attesissime e discusse : WhatsApp sta ricevendo molti aggiornamenti negli ultimi mesi, la maggior parte dei quali tramite il canale beta, e l'ultimo in ordine temporale porta con sé due attese novità di cui si è parlato tanto di recente. L'articolo WhatsApp stabile si aggiorna con due novità attesissime e discusse proviene da TuttoAndroid.

Gradita novità per gli sticker WhatsApp : come appariranno gli adesivi in anteprima : Sempre più utenti non possono fare a meno degli sticker WhatsApp e non mancano di utilizzarli in più occasioni. Gli sviluppatori non hanno preso per nulla sottogamba la popolarità degli adesivi e proprio per questo motivo non mancano di contribuire a migliorare una simile funzione rendendola più fruibile ed immediata. Giusto chiarire subito che le novità relative agli sticker WhatsApp non riguardano la pubblicazione di qualche nuovo set di ...