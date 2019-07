Terremoto a Catania | l’analisi INGV | nell’area è in atto da diversi mesi un’intensa

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Alle ore 6:38 italiane dell’8 luglio 2019 undi magnitudo Ml 3.9 (Mw 3.8) è stato localizzato in area etnea, ad una profondità ipocentrale di 18 chilometri. Il– come spiega l’in un nota – è stato avvertito da molte persone e ha interessato diverse località. La tabella (immagine 1) mostra le località poste entro 20 chilometri dall’epicentro. Il quadro del risentimento è fornito dalle risposte ai questionari online di ‘Hai sentito il‘. La mappa si aggiorna periodicamente in base alla compilazione dei questionari da parte di nuovi utenti. La mappa aggiornata in tempo reale è visibile nelle immagini a corredo dell’articolo (immagine 2). La profondità ipocentrale elevata rispetto a quanto accade normalmente nell’area ha fsì che il risentimento sia stato su un’area vasta. Nell’area è in ...

