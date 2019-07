Salvini taglia 49 scorte su 618 | -9 per cento | tolte a 24 politici

Ong - la battaglia di Matteo Salvini continua : nel mirino anche Open Arms : Il ministro degli Interni Matteo Salvini minaccia Open Arms, che ha condannato le leggi varate dal governo italiano in tema di immigrazione, considerandole "razziste e fasciste": "Come si permettono? Che la Spagna se li prenda indietro, altrimenti (ovviamente con le buone maniere) ci penseremo noi!".continua a leggere

Sea Watch - Salvini : “Sbarcati altri 800 migranti? Questa è battaglia di principio - con ong straniera che viola le leggi” : Sulla Sea Watch 3 “mi pongo l’obiettivo di una multa da 50mila euro , del fermo e del sequestro della nave, dell’arresto o dell’espulsione degli equipaggi e dell’allontanamento dall’Italia degli immigrati a bordo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano, commentando la vicenda della nave ferma davanti all’isola di Lampedusa, come a bordo 42 migranti. “Sono dei fuorilegge, la ...

Governo - Salvini : “Evitare la procedura - ma non a ogni costo”. Di Maio : “Non si tagliano le tasse facendo interviste” : Abbassare le tasse “è un dovere di chiunque sia al Governo al paese” ed “evidentemente evitare l’infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo“. Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella “complessa e difficile” trattativa con Bruxelles – così l’ha definito lui stesso – per scongiurare l’apertura di una procedura per debito eccessivo, da Milano il suo vice leghista ...

La minaccia di Matteo Salvini : “Se non tagliamo le tasse saluto il governo e me ne vado” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha spiegato al Corriere che "anche l'Italia ha bisogno di un approccio di politica economica" come quello americano. Per questo il leader della Lega ha detto di sentirsi "in dovere" di fare una "riforma fiscale coraggiosa". Poi, ha spiegato Salvini, "se non dovessero farmela fare, io saluto e me ne vado".Continua a leggere

L'ultimatum di Salvini : 10 miliardi per tagliare le tasse "o saluto tutti e me ne vado" : A colloquio con il 'Corriere della Sera' il vicepremier si dice convinto che con una nuova manovra in deficit "si rianima...

Matteo Salvini : “È arrivato il momento del vero cambiamento in Rai - tagliamo i mega stipendi” : Nel giorno del no alla doppia candidatura di Marcello Foa come presidente di Rai e Raicom, anche Matteo Salvini torna a parlare della radiotelevisione italiana: "È arrivato il momento di entrare nel merito del vero cambiamento in Rai, quindi tagliare i mega stipendi - annuncia durante una diretta Facebook - bisogna rimettere il merito al centro della pubblica amministrazione".

Salvini attacca Tria : "Deve tagliare le tasse" : Se Tria vuol continuare a fare il Ministro dell'Economia di questo Governo dovrà adeguarsi a quello che è il programma della Lega. Questo è il messaggio che Matteo Salvini ha inviato forte e chiaro al suo collega di Governo dall'Assemblea di Confartigianato.La priorità deve essere quella di abbassare le tasse, anche se sull'Italia pende una procedura d'infrazione: "Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, ...

Salvini VS TRIA : 'FLAT TAX PRIORITÀ'/ 'Chi vuol fare il ministro deve tagliare tasse' : Matteo SALVINI preme sulla flat tax e avvisa il ministro dell'Economia Giovanni TRIA: il vice premier può contare sul sostegno di Confartigianato.

Salvini su Tria : "Vuole fare il Ministro? Deve tagliare le tasse" : Se Tria vuol continuare a fare il Ministro dell'Economia di questo Governo dovrà adeguarsi a quello che è il programma della Lega. Questo è il messaggio che Matteo Salvini ha inviato forte e chiaro al suo collega di Governo dall'Assemblea di Confartigianato.La priorità Deve essere quella di abbassare le tasse, anche se sull'Italia pende una procedura d'infrazione: "Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, ...

Salvini incalza Tria : “Vuole fare il ministro? Deve tagliare le tasse” : «Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, signor padrone in un ufficio a Bruxelles. Tria è un nostro ministro che porterà avanti il programma di tutto il governo che nella prossima manovra economica avrà il taglio delle tasse come punto centrale. Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio del...

Salvini alla Ue : "Nessuno può impedirci di tagliare le tasse" : "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica del prossimo inverno è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori italiani. Non c'è nessun braccio di ferro con l'Europa: ridurre le tasse è un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Recco. Il titolare del Viminale ha ...

Salvini alla Ue : "Nessuno può impedirici di tagliare le tasse" : "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica del prossimo inverno è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori italiani. Non c'è nessun braccio di ferro con l'Europa: ridurre le tasse è un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Recco. Il titolare del Viminale ha ...

Di Maio : "La Manovra spetta alla Lega - ha vinto le Europee" | Salvini : "Solo se tagliamo le tasse" : L'avvertimento del leader della Lega: "Se qualcuno dicesse facciamo la Manovra e non tocchiamole tasse, non la fanno con me la Manovra economica". Il premier Conte: "Abbassarle è obiettivo comune"

Ue - Salvini : pagare debiti - tagliare tasse : 13.28 "Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi,spagnoli.Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani",ha detto Salvini in conferenza stampa,aggiugendo che lo ribadirà nel vertice di stasera e che sosterrà la volontà di "pagare i debiti e tagliare le tasse". Sui minibot,spiega:"A me interessa il risultato,lo strumento non conta.Siamo pronti a raccogliere suggerimenti. Noi abbiamo proposto un'idea che è nel contratto. Lo dico ...