Porsche 911 - Sulla RSR aggiornata arriva un nuovo 4 2 aspirato

(Di lunedì 8 luglio 2019) toccato a Jörg Bergmeister l'onore di guidare in anteprima la911 RSRal Goodwood Festival of Speed. Laha voluto presentare in anteprima mondiale la versione da gara all'evento inglese, confermando la completa evoluzione del progetto rispetto al modello introdotto nel 2017. La vettura sarà portata in gara nella categoria GTE del WEC già a partire da settembre, alla gara di Silverstone, mentre è atteso per il 2020 il debutto nel campionato americano IMSA. Il4.2. Dopo aver trasformato la 911 da competizione spostando il propulsore verso il centro, i tecnici dellahanno fatto tesoro dell'esperienza e delle vittorie delle stagioni appena trascorse per ridisegnare la RSR. Il propulsoredi 4.2 litri, derivato dal 4.0, è il più grande della storia per la 911 ed eroga circa 522 CV (in base alle limitazioni all'aspirazione). Il ...

