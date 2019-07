Mitsotakis vince | in Grecia tornano i conservatori Tsipras paga “prezzo politico”

ilfogliettone

(Di lunedì 8 luglio 2019) In, il Paese per otto anni messo in ginocchio dall'ossessione europea del rigore, torna al governo il partito conservatore Nuova Democrazia, guidato da Kyriakos: si e' imposto nettamente contro il primo ministro uscente, Alex, che proprio quei piani di salvataggio aveva diligentemente applicato., che ha cavalcato l'onda delle proteste di piazza contro l'applicazione delle misure dell'ultimo programma di assistenza finanziaria, concluso lo scorso agosto,(il 90% dei voti e' stato scrutinato) con il 39,78% rispetto al suo principale avversario, fermo al 31,56%. La"rialza orgogliosamente la testa dopo un periodo doloroso": sono le prime parole didopo la vittoria elettorale. Il leader di Nuova Democrazia ha assicurato che "inizia una lotta nuova ma bella" e ha promesso che lavorera' per portare crescita e occupazione nel ...

