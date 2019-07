Migranti,Trenta: errore stop a Sophia

La ministra della Difesa,,ha replicato alle accuse di scarso impegno della Marina militari nel fronteggiare gli sbarchi di. "Quanto sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare", ha affermato in un colloquio con il Corriere della Sera, "lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missionetorneranno le Ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta". Il riferimento è alla missione europea che prevedeva l'impiego delle navi militari per pattugliare il Mediterraneo.(Di lunedì 8 luglio 2019)